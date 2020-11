Téléthon : six sportifs régionaux veulent réussir un tour de France en vélo à bras à domicile

FLASH INFO – À l’occasion du Téléthon, cinq athlètes handisport et un “valide” vont tenter de réaliser un relais non-stop en “handbike”, vélo à bras d’entraînement à domicile, sur la distance du Tour de France 2020. Soit 3 470 km ! Départ le 28 novembre pour une arrivée espérée le 5 décembre au soir, date de la fin de la manifestation.

Armand Thoinet, Géraud Paillot, Louis Noël, Florian Jouanny, Alim Latrèche et Julien Segretain, six spor­tifs régio­naux, vont ten­ter de rele­ver un sacré chal­lenge à l’occasion du Téléthon 2020. « Il nous a paru essen­tiel de nous lan­cer un défi en com­mun pour récol­ter des fonds [à tra­vers une cagnotte en ligne, ndlr], en unis­sant nos han­di­caps mais sur­tout nos forces », explique Armand Thoinet, 27 ans, atteint de sclé­rose en plaques.

« Nous serons donc six spor­tifs, cinq han­di­sport et un “valide”, pour un relais en hand­bike [vélo à bras, ndlr] home trai­ner sur huit jours, 24 h/24 avec pour objec­tif de réa­li­ser à nous tous la dis­tance du Tour de France 2020, soit 3 470 km ! Une dis­tance jamais éga­lée dans ces condi­tions. »

L’un des objec­tifs, ajoute le créa­teur de l’association « Les défis d’Armand », est de « mon­trer que même en res­tant à la mai­son, on peut réa­li­ser des choses incroyables, tout en res­pec­tant les res­tric­tions du confi­ne­ment ! » Un défi soli­daire pour aussi et sur­tout sen­si­bi­li­ser au han­di­cap, aux mala­dies neu­ro­mus­cu­laires et sou­te­nir le Téléthon.

Concrètement, à par­tir du samedi 28 novembre, chaque par­ti­ci­pant effec­tuera envi­ron 80 km par tranche de quatre heures, jour et nuit. Puis un autre membre de l’équipe pren­dra le relais et ainsi de suite jusqu’à cou­vrir, espèrent-ils, la fameuse dis­tance de 3 470 km. Le but qu’ils se sont fixé est d’en avoir ter­miné samedi 5 décembre au soir, date de fin du Téléthon.